Они плакали и не понимали, почему их хотят забрать эти чужие люди. Трогательная история из жизни - ВИДЕО
16 марта 2019 18:00 83
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Источник:Удивительные Истории
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