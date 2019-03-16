В индийском штате Западная Бенгалия собиратель дикого меда Сук Махаммад Далал (Suk Mahammad Dalal) набил полный рот живыми пчелами. На ролик происходящего обратило внимание издание Daily Mail.

На видео 32-летний Далал без защитного костюма просовывает голову в отверстие в "стене" пчелиных сот, затем голыми руками берет горсть живых насекомых и засовывает их в рот, утрамбовывая пальцем. После чего мужчина набирает еще одну пригоршню пчел и пытается протолкнуть ее внутрь. На следующих кадрах индиец замирает перед камерой с ползающими по его лицу пчелами, прежде чем выплюнуть их и продолжить работать.

Далал утверждает, что за 16 лет приобрел иммунитет к пчелиному яду. Прежде чем стать собирателем дикого меда, мужчина работал помощником врача в городе Калькутта, столице Западной Бенгалии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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