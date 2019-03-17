Женщина обнаружила в сети письма своих родственников из прошлого века
Британка Труди Шилум (Trudy Shillum) обнаружила на интернет-аукционе eBay открытки, адресованные ее бабушке и дедушке. О неожиданной находке сообщило издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
42-летняя жительница Глазго заинтересовалась историей своей семьи. Она ввела в поисковике Google свою фамилию и название лондонского района Лейтонстоун, где жили ее родственники.
В поисковой выдаче женщина увидела объявление о продаже двух старинных открыток. Обе были отправлены в 30-е годы XX века. В посланиях женщина по имени Роуз обращалась к ее бабушке и деду. В первой она объясняла, почему не смогла прийти к ним в гости, во второй - сердечно поздравляла их с годовщиной свадьбы.
Шилум приобрела оба лота за семь фунтов. Позднее женщина разместила фото открыток в Facebook и спросила родственников о Роуз. Ее отец вспомнил сразу двух подруг семьи с таким именем.
Британка также пыталась выяснить, как продавец заполучил раритетные открытки, однако тот оставил ее запрос без ответа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как яичница убивает ваше сердце
Точный гороскоп на воскресенье
На свадьбе в Азербайджане поставили POS-терминалы для подарков? - ФОТО
В Азербайджане впервые пройдет конкурс бикини
104-летняя пенсионерка захотела под арест
Храп может быть смертельно опасным для человека
Son 10 ilin müsəlman qətliamları – Qorxunc siyahı
"Ölkə Prezidentinə təşəkkür edirəm" - Sahib Məmmədov
Эрдоган: "Террорист из Новой Зеландии посещал Турцию"
Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Реформы в Азербайджане еще больше усиливают страну
Умерла певица Юлия Началова
Satirik şair Tofiq Həsənov da əfv sərəncamına düşdü
-
16 Мар. 14:07 8 817
-
16 Мар. 21:22 5 829
-
16 Мар. 13:20 5 599
-
16 Мар. 10:45 4 572
-
16 Мар. 13:43 4 460