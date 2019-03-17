Британка Труди Шилум (Trudy Shillum) обнаружила на интернет-аукционе eBay открытки, адресованные ее бабушке и дедушке. О неожиданной находке сообщило издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летняя жительница Глазго заинтересовалась историей своей семьи. Она ввела в поисковике Google свою фамилию и название лондонского района Лейтонстоун, где жили ее родственники.

В поисковой выдаче женщина увидела объявление о продаже двух старинных открыток. Обе были отправлены в 30-е годы XX века. В посланиях женщина по имени Роуз обращалась к ее бабушке и деду. В первой она объясняла, почему не смогла прийти к ним в гости, во второй - сердечно поздравляла их с годовщиной свадьбы.

Шилум приобрела оба лота за семь фунтов. Позднее женщина разместила фото открыток в Facebook и спросила родственников о Роуз. Ее отец вспомнил сразу двух подруг семьи с таким именем.

Британка также пыталась выяснить, как продавец заполучил раритетные открытки, однако тот оставил ее запрос без ответа.