Яичница может быть опасна для сердца. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечается, некоторые эксперты считают, что это блюдо не несет вред для организма, несмотря на большое количество холестерина. Другие настаивают, что яичница вредна для организма. Новое исследование показало, что правы могут быть вторые, пишет газета.

В научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек, средний период наблюдения составил 17 лет. Он показал, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти - на 18%.

Таким образом, чем больше яиц употребляет человек, тем выше риск для его организма, подчеркивает издание.