Эксперты сделали заявление, что инопланетяне собирают энергию из черных дыр, что необходимо для перемещения их космических кораблей. Это метод получил название "Halo Drive". Статья опубликована в зарубежном источнике Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг уверен, что инопланетяне уже могут использовать эту технологию без ведома землян. Метод "Halo Drive" работает на основе гравитационных зеркал - область черных дыр, которая поглощает материю и бьет ее обратно в точно таком же направлении, чтобы поглотить энергию дыр.



"Поиск интеллекта в космосе часто руководствуется рассмотрением возможной деятельности гипотетических передовых цивилизаций и связанных с ними техносигнатур. В соответствии с этим, эта работа рассматривала, как высокоразвитые инопланетяне могли бы использовать концепцию этого легкого перемещения", - отметил исследователь.



Ученые также заметили, что когда фотоны попадают в гравитационное зеркало и впоследствии отстреливаются, они не только набирают скорость от своего путешествия, но и сохраняют часть кинетической энергии. Используя те возвращенные фотоны, межзвездные путешественники теоретически способны использовать собранную энергию для перемещения со скоростью на 133% быстрее, чем черная дыра. Этот метод позволяет не только избежать опасности, близкой к гравитационной пустоте, но и оставаться незамеченными.



"Цивилизация может использовать черные дыры как точки галактического пути, но будет трудно обнаружить удаленно, за исключением повышенного двоичного коэффициента слияния и избыточного двоичного эксцентриситета", - подытожил астроном.