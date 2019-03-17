Британские и американские ученые провели масштабное научное исследование, по итогам которого назвали 40-летний возраст наиболее важным для занятий спортом. Результаты проведенной научной работы представлены на страницах зарубежного издания Jama Network Open, передает Day.Az со ссылкой на oane.ws.

В основе исследования лежит опрос, начатый в середине 90-х годов. Участие в нем приняли около 300 000 граждан США в возрасте от 50 до 71 года. Респонденты ответили на множество вопросов, в том числе о том, с какой периодичностью и в какие годы жизни они занимались спортом. При этом учитывались и другие факторы, такие как возраст, пол, режим и рацион питания, и вредные привычки. Спустя годы ученые подвели итоги исследования. Специалисты определили количество участников, которые ушли из жизни с момента начала эксперимента и установили причину их смерти.



Оказалось, что опасность преждевременной кончины была ниже у добровольцев, которые начинали заниматься спортом после 40 лет. У участников в возрасте от 40 до 61 года, уделявших физическим нагрузкам не менее 7 часов в неделю, риск ранней смерти снижался на 35%. При этом выяснилось, что состояние здоровья у этих людей было почти на таком же уровне, как у тех, кто начинал заниматься спортом в подростковом возрасте и продолжал это делать на протяжении всей жизни.