Согласно наблюдениям, 74,9% людей предпочитают стоять в данном случае. Когда проектировщики планируют строительство дороги, здания и коридоров, они делают расчет, необходимый для каждого человека. Для пешехода "буферная зона" показывает, сколько пространства нужно, чтобы чувствовать себя комфортно, и варьируется в зависимости от активности. Кто-то нуждается 0,3 кв. м в стоячем положении, для перемещения же необходимо уже 0,75 кв. м. Расчеты показали, что во втором случае выгоды от количества лиц меньше, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.



В Лондоне планировщики увеличили на 27% почасовую мощность, переключившись на стоячий режим. На переполненном эскалаторе нельзя было ходить пешком, что позволяло большему количеству людей перемещаться по станции в то же время, что и раньше. Высокоэффективный эскалатор - это тот, который имеет наибольшую производительность - то есть, перемещает больше людей к месту назначения.



Изменение было спорным. Выяснилось, что разрешение подниматься влево позволило другим двигаться быстрее, даже если это уменьшает емкость эскалатора и замедляет общее время в пути для остальных индивидов. В то время как использование одной из дорожек эскалатора для ходьбы может помочь пешеходному выходу быстрее, различные скорости пешеходов относительно остальной части движения препятствуют общей эффективности.

Инженеры считают множество пешеходов в одном районе толпой высокой плотности. В этих ситуациях люди, как правило, ходят гораздо медленнее, чем в условиях низкой плотности или открытого пространства. Этот более медленный темп вызван как отсутствием пространства, так и необходимостью для каждого пешехода принимать больше решений - ускориться, идти медленнее, подождать. Подавляющее число мелких решений может привести к тому, что пешеходы ведут себя как рядом стоящие люди.



"Начните движение. Остальные последуют за вами. Как может показаться, это изменение поможет каждому быстрее добраться до места назначения", - подытожили эксперты.