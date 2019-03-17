Во время раскопок одной из гробниц на территории Египта археологи обнаружили необычную мумию инопланетянина, сообщает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Ученым известно, что древние египтяне при захоронении в точности рисовали лица умерших такими, какие они были при жизни. Рисунок лица данной мумии похож на гуманоида.

Эксперты установили, что все мумии в гробнице захоронены примерно в 323 году до нашей эры. Ученые проведут более детальное исследование, сделав анализ ДНК. Именно оно позволит точно установить, принадлежит ли мумия инопланетному существу.

Однако есть вероятность того, что "инопланетянин" может оказаться делом рук неких "шутников". В гробнице некоторые мумии находились в саркофагах, а несколько из них лежали на полу. Есть вероятность, что гробницу ранее вскрыли злоумышленники в поисках древних сокровищ. Они могли изменить лик мумии.