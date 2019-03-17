Ученые-сомнологи из Европейского медицинского института избыточного веса (Испания, Мадрид) уверены, что недостаточное время отдыха и сна может быть причиной появления у человека лишних килограммов. Сон должен занимать от 7 до 9 часов в сутки, тогда он принесёт пользу организму и избавит от проблемы избыточной массы тела, сообщает Day.Az со ссылкой на oane.ws.

Ранее, по словам ученых, считалось, что избавиться от лишних сантиметров и килограммов можно только с помощью физических упражнений и диет. Результаты же последних исследований показывают, что помочь в избавлении от этой проблемы может также полноценный здоровый сон. Аргументируют это тем, что во время бодрствования организму требуется пища, то есть, чем дольше человек не спит, тем чаще он хочет есть.



По мнению специалистов, сокращение времени здорового полезного отдыха отрицательно влияет на организм, увеличивается выработка грелина (гормона голода). Кроме увеличения массы тела недостаток сна может спровоцировать риск развития опасных заболеваний, включая даже некоторые виды онкологических.