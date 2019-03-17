Сергей Круглов из тех руководителей НКВД, которые после смерти Сталина не попали в список лиц, преследуемых новой властью. Однако, несмотря на солидную выслугу, многочисленные награды и репутацию крепкого аппаратчика, при Хрущеве его карьере пришел конец, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На удачливой волне

Эксперт по истории МВД Владимир Некрасов описывал Сергея Круглова как способного, умного и образованного специалиста, особенно выделявшегося на фоне своих предшественников. Обладая "крутым" нравом, он заставлял подчиненных с собой считаться, однако всегда знал меру. Казалось, что такой руководитель в органах безопасности - всерьез и надолго.

В какой-то степени Круглову везло с карьерой. В органы НКВД он попал в конце 1938-го, когда "ежовщине" пришел конец, что обезопасило его от последовавших за "Большим террором" чисток. Особоуполномоченным НКВД по делам сотрудников аппарата наркомата, совершивших проступки, Круглов был утвержден 20 декабря 1938 года - в день профессионального праздника чекистов. Это предвещало хорошие перспективы.

И действительно, его быстро заметил Лаврентий Берия, назначив заместителем наркома внутренних дел по кадрам. Круглову на тот момент было всего 32. Хотя он и пользовался большим доверием у Берии, к числу его ближайших сподвижников никогда не принадлежал. Возможно, это и спасло Круглову жизнь в 1953-м, когда его бывшего начальника отправили на расстрел.

Против Берии

Впрочем, запятнать свое имя Круглов все же сумел. С начала 1941 года Берия отдал в ведение своего заместителя производственно-строительные службы ГУЛАГа. Оперативной работой Круглов занимался мало, однако, сам факт принадлежности к лагерной, а значит и карательной системе позднее сыграл свою отрицательную роль.

Но это будет в 1956-м. А пока в феврале 1942 года Круглов за образцовое выполнение заданий партии по строительству укрепленных рубежей награждается орденом Красной Звезды, в 1944-м ему вручают орден Суворова 1-й степени за участие в массовых депортациях ингушей, чеченцев и карачаевцев, за этим последовал орден Кутузова 1-й степени за инициативу в борьбе с украинскими националистами.

В декабре 1945-го Берия уступает Круглову пост наркома внутренних дел (с марта 1946 года - министр внутренних дел), который Круглов будет занимать более семи лет. В 1953 году ведомство, объединившее министерства внутренних дел и государственной безопасности, ненадолго возглавил Берия, пока 26 июня этого же года не был арестован.

Существует много свидетельств указывающих, что операция по аресту Берии проводилась не только под контролем, но и при непосредственном участии Круглова. Некоторые исследователи уверены, что арест был всего лишь инсценировкой. По их мнению, именно в тот день Берию и ликвидировали.

Академик Андрей Сахаров вспоминал, как в один из летних дней 1953 года на секретном объекте, где производились разработки ядерного оружия, исчезла табличка с надписью "Улица Берии": на ее месте вскоре появилась другая - "Улица Круглова".

Закат карьеры

4 февраля 1954 года глава МВД Сергей Круглов подал официальную записку в ЦК КПСС, в которой предложил выделить "оперативно-чекистские управления" Министерства внутренних дел в самостоятельное ведомство. Инициатива Круглова была рассмотрена на заседании Президиума и целиком поддержана, за исключением названия нового ведомства. В предложенном руководителем МВД наименовании "Комитет по делам государственной безопасности при Совете Министров СССР" было изъято словосочетание "по делам". Так родился КГБ, одним из основателей которого можно по праву считать Круглова.

Но в глазах новых советских руководителей, в первую очередь, Хрущева, Круглов прочно ассоциировался с эпохой Берии. Пусть на его совести и не было безвинных жертв, однако даже опосредованное отношение к репрессивным акциям поставило на Круглове клеймо "соучастника". В середине 1950-х любая принадлежность к НКВД была поводом обратить на работавшего в этой структуре чекиста пристальное внимание.

Падение Круглова было постепенным. В январе 1956-го его отстраняют от руководства МВД, исключают из рядов КПСС и переводят на должность заместителя министра строительства электростанций, в августе 1957-го отправляют в провинциальный Киров, где он работает помощником председателя в областном совете народного хозяйства. Но уже в 1958 году в связи с проблемами со здоровьем Круглов вынужден оформить инвалидность и уйти на пенсию.

Власти посчитали, что человек с запятнанной репутацией не имеет права на элитную служебную квартиру и генеральскую пенсию. Круглова с женой переселяют в тесную "двушку" и оставляют обычную пенсию по линии социального обеспечения в 40 рублей.

Странная гибель

Последние годы своей жизни Круглов провел более чем скромно, большую часть времени находясь на подмосковной даче. Поздним вечером 6 июля 1977 года, направляясь в Москву, он попал под поезд возле платформы "Правда". От полученных ранений бывший министр скончался на месте.

Что на самом деле случилось в тот роковой день, никто уже не скажет. Милиция установила, что это был несчастный случай - виной всему неосторожность гражданина переходившего железнодорожное полотно. Только здесь есть одна загвоздка. Чтобы попасть на платформу, откуда поезда следуют в Москву, пути переходить не нужно. Не исключено, что Круглов оказался на рельсах не без посторонней помощи.

Опала продолжилась и после смерти Сергея Круглова. В Министерстве внутренних дел посчитали, что они не обязаны заниматься организацией похорон своего бывшего руководителя, к тому же исключенного из партии. Впрочем, часть денег на похоронные мероприятия семье все же выделили.

Товарищи Круглова из числа его сослуживцев решились обратиться в Политбюро с просьбой хотя бы посмертно восстановить в партии столь выдающегося человека, который не жалея ни сил, ни здоровья посвятил свою жизнь делу служения Отчизне. Но эти просьбы советским руководством так и не были услышаны.