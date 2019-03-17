Ученые нашли способ смягчения симптомов болезни Альцгеймера
Ученые нашли способ смягчить проявление симптомов при болезни Альцгеймера. Для этого специалисты предложили использовать терапию, предусматривающую воздействие звуком и светом, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
Сотрудники Массачусетского техинститута в США по итогам исследований сделали заключение, что в теории замедлить развитие болезни Альцгеймера возможно посредством комбинирования световой и звуковой терапий. Указанные неинвазивные методы лечения способны укреплять память путем разрушения белковых скоплений, что протестировали с использованием лабораторных мышей. Речь идет о молекулах, известных как бета-амилоиды, они формируются в специфические бляшки, способные разрушать нейроны, что влечет развитие и прогрессирование симптомов старческого слабоумия.
Отмечается, что в условиях лаборатории метод срабатывал достаточно быстро. Оказывалось, что даже после недели стимуляции вовлеченность префронтальной коры головного мозга увеличивалась, пока количество бета-амилоидов ощутимо сокращалось.
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