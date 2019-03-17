Отмечается, что всего в сезоне будет шесть серий, причем две первых будут короче остальных.

Так, премьера первой серии нового сезона состоится 14 апреля, и она будет длиться 54 минуты. Выход второй серии запланирован на 21 апреля, а ее продолжительность составит 58 минут. Третью серию зрители увидят 28 апреля, и она продлится 1 час 22 минуты.

Четвертая серия сезона выйдет 5 мая, и ее длительность составит 1 час 18 минут. Премьера пятой серии намечена на 12 мая и будет идти 1 час 20 минут. Выход финальной серии сезона намечен на 19 мая, а ее продолжительность также составит 1 час 20 минут.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.