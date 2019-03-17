Зеленый чай по праву считается полезным и оздоравливающим напитком. Катехины - противовоспалительные полифенолы зеленого чая связаны с противораковой активностью и снижают риск заболеваний сердца и печени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Есть также данные, что зеленый чай защищает от ожирения и воспаления в кишечнике. Проверить это утверждение взялись специалисты из Университета Огайо.

Они разработали эксперимент, где изучалось влияние зеленого чая на группы мышей, которых кормили обычной и высокожирной диетой. При этом каждую из этих групп дополнительно разделили на подгруппы: одной давали экстракт зеленого чая, а другой - нет.

После 8 недель эксперимента исследователи измерили у подопытных грызунов:

массу тела и жировой ткани;

резистентность к инсулину;

проницаемость кишечника, или как сильно "протекает" кишечник;

перемещение кишечного эндотоксина в кровоток;

воспаление в жировой ткани и кишечнике;

состав кишечных микробов.

Результаты были красноречивы. Оказалось, что с чаем нездоровая диета не страшна. Мыши, получавшие диету с высоким содержанием жиров, дополненную зеленым чаем, набрали примерно на 20 % меньше веса и имели более низкую резистентность к инсулину, чем мыши, которым давали нормальную диету, но без чая.

Также у всех мышей, которых кормили чайным экстрактом, было меньше воспаления в жировой ткани и кишечнике. Кроме того, зеленый чай, судя по всему, защищал от проникновения эндотоксина (токсичного бактериального компонента) из кишечника в кровоток.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у мышей, "сидящих на чае", более плотные - менее "протекающие" кишки. Между тем, известно, что синдром дырявого кишечника способствует распространению воспаления и связан с рядом заболеваний.

Исследователи также обнаружили, что зеленый чай способствует более здоровому микробному сообществу в кишечниках мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров.

Но сколько же чая нужно выпить, чтобы получить столь мощный эффект? Исследователи сообщили, что человеку для этого пришлось бы поглощать около 10 чашек зеленого чая каждый день. Ученые согласны, что многовато, но с другой стороны - ничего нереального, в некоторых культурах зеленый чай употребляют примерно в таких же объемах