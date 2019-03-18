Назван ряд продуктов, которые могут привести к проблемам со здоровьем, если их продолжать употреблять после 30 лет, сообщает РЕН ТВ.



Диетологи объясняют, что физиологические процессы старения организма активизируются после 30 лет, в этом же возрасте начинает замедляться и метаболизм. В связи с этим, людям рекомендуется есть меньше продуктов, содержащих сахар, а также не злоупотреблять молочным и белым шоколадом. Темный же шоколад, а также фрукты и ягоды наоборот приносят пользу организму, сообщает "Московский комсомолец".

Более того, в "черный список" диетологов попало и мучное, которое само по себе повышает уровень глюкозы в крови. Из спиртного же особую опасность представляют пиво и слабоалкогольные коктейли.

Колбасы, как оказалось, и вовсе таят в себе большую опасность, так как при их изготовлении используются консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы.

Таким образом, соблюдение правильного рациона позволит долгое время сохранять красоту, молодость и здоровье, считают специалисты.