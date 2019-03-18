О многовековой истории пиратства на Каспийском море знают далеко не все. В отличие от собратьев с Карибских островов, пираты Каспия преимущественно не нападали на суда в открытом море, а высаживались на берегу и грабили прибрежные города. Это сближает их с викингами, от которых, по одной из версий, каспийские морские разбойники и ведут происхождение, передает Day.Az со ссылкой на издание "Кириллица".

Зарождение пиратства на Каспии

Средневековые арабские и персидские авторы сообщают о том, что в IX-X веках русы-варяги совершили несколько морских походов на прикаспийские мусульманские государства, всякий раз возвращаясь с добычей и пленниками.

Однако после татаро-монгольского нашествия русские надолго потеряли выход к морю, которое они называли Хвалынским. Их место заняли авантюристы из Западной Европы. В книге "Морские пираты: от Средневековья к современности" исследователь Виктор Сидорченко рассказывает о генуэзце Луккино Ториго, который, покинув крымскую Кафу, начал грабить "всех подряд" на Каспийском море, за что впоследствии был прославлен летописцами Кафы.

Казаки-пираты

Расцвет пиратства на Каспии приходится на эпоху казаков. Попытки московского правительства в XVI-XVII веках создать каспийский флот были неудачны, и в течение этих столетий фактическими хозяевами моря оставалось терское, яицкое и донское казачество.

Убежища казаков-пиратов находились в устье Яика, а также у южных и восточных берегов Каспия. Там они проводили зиму и ремонтировали суда, оснащённые не хуже государственных кораблей Персии и России.

Донесения о "подвигах" вольных людей часто приходили в Москву. Например, летом 1621 года от астраханского воеводы стало известно о грабежах, учинённых атаманом Тренским Усом, от действий которого пострадали купцы и служилые люди.

В 1631 году донские и запорожские казаки ограбили несколько рыболовецких и купеческих судов, а на следующий год наведались в Баку, Дербент и Гилян. Награбленное впоследствии продавалось на Дону.

Известен поход на Ферахабад атамана Ивана Поленова в 1636 году с 500 казаками. А в 1649-1650 годах отряд под предводительством Ивана Кондырева практически парализовал судоходство на Каспийском море.

"Единственный истинный пират"

Кульминационным моментом казачьего пиратства стал поход Степана Разина к персидским берегам. Историк российского корсарства Николай Скрицкий называет Разина "единственным истинным пиратом из числа русских".

Ядром участников знаменитого "похода за зипунами" 1668-1669 годов стали необеспеченные донские казаки, которых привлекло обещание богатой добычи. Всего было набрано 2 тысячи человек. Погрузив на струги пушки, снятые с крепостных стен, казаки отплыли из Яицкого городка на юг.

После ряда нападений на города и корабли в 1669 году разинцы обосновались на Свином острове. Персидский шах, поддержанный официальной Москвой, снарядил против Разина крупную флотилию из 50 кораблей, которой командовал Менды-хан. Чтобы окружить казаков, персидские суда были скованы цепью - этот тактический ход оказался роковым. Судьбу боя решил меткий выстрел казаков в пороховой погреб флагманского корабля противника. Пока персидские корабли неуклюже разворачивались, разинцы подплывали к ним и сбивали врагов за борт длинными шестами с привязанными к ним пушечными ядрами. В итоге персы потеряли все суда, кроме трёх. Это сражение по масштабам не уступает знаменитым победам западных флибустьеров. Вернувшись в Россию, Разин начал уже сухопутную войну против царского правительства.

Последние пираты

Казаки пиратствовали на Каспии и после Разина, но в конце XVII - начале XVIII века царские стрельцы, укрепившись в Яицком городке, полностью покончили с русской морской вольницей.

Впрочем, существовали ещё пираты-туркмены, бросившие родные степи ради разбойного промысла на море. Последние случаи нападений с участием туркменов были зафиксированы в начале XIX веке, причём страдали от них главным образом иранцы. В 1842 году русский адмирал Евфимий Путятин, посланный Николаем I, основал на восточном берегу Каспия военную станцию и жестокими мерами усмирил пиратов.

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