NASA заявило, что к Земле приближается крупный астероид. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч км.

Сближение произойдет 22 марта.

По данным агентства, диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров.

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