Остановился купить кое-что ночью, вижу сидит дедушка на остановке и ему явно плохо - ВИДЕО
19 марта 2019 07:00 132
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:Остроумно
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:03 225
Зачем солдат учат стрелять не целясь
05:31 218
ТОП-7 самых значимых книг времен СССР
18 марта 23:45
Novruz tətilini necə keçirək? - Gənclərə məsləhət
18 марта 23:40
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
18 марта 23:36
Азербайджан освободит от НДС этот продукт
-
18 Мар. 14:36 19 252
-
18 Мар. 12:20 12 400
-
18 Мар. 18:55 10 619
-
18 Мар. 12:40 4 901
-
18 Мар. 20:15 4 765