Мужчина, опоздавший на роковой рейс, написал трогательный пост в Сети - ВИДЕО
19 марта 2019 08:00 356
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Источник:Остроумно
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