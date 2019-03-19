Телеведущий из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Самора Мангези (Samora Mangesi) стал жертвой нападения на почве расизма. Как он сообщил в Twitter, группа людей избила его на улице в городе Йоханнесбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудник канала SABC гулял в компании двух подруг. Они встретили группу людей, у которых перевернулась машина. Мангези вызвался помочь.

По словам журналиста, новые знакомые назвали его "обезьяной" и избили до потери сознания. Подробный пересказ событий он сопроводил фото.

Телеведущий заметил, что подумывал простить напавших и забыть о произошедшем. Однако позднее под давлением подписчиков, требующих правосудия, он решил обратиться в полицию.

Мангези сообщил, что 13 марта правоохранители завели дело о нападении. "У нас нет имен или адресов, только регистрационные номера и видео с их лицами", - пояснил он.