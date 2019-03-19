Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть
Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Их исследование опубликовано в MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что ученые проанализировали данные шести исследований, в которых принимали участие более 29 тысяч человек. Они заполняли пищевые опросники, после чего состояние их здоровья было предметом анализа на протяжении 31 года.
Ученые выяснили, что те люди, которые употребляли 300 мг холестерина в день, на 17% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 18% чаще преждевременно умирали. Они добавили, что употребление в пищу 3-4 яиц в неделю повысило на 6% риск сердечно-сосудистых заболеваний, а на 8% - возможность преждевременной смерти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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