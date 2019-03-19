Известное лекарство для сердца признали опасным
Лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии способны привести к внезапной остановке сердца. Об этом говорится в заявлении Европейского общества кардиологов, опубликованном на портале EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Утверждается, что использование высоких доз этого соединения повышает риск желудочковой фибрилляции.
"Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта, - утверждают авторы исследования. - Оба препарата, как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин - нет".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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