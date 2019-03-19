В июле 1944 года капитан Отто-Эрнст Ремер активно участвует в подавлении восстания против Гитлера, за что, минуя одно звание, становится полковником. В январе 1945 года он в возрасте всего 32 лет примеряет погоны генерал-майором. Однако в историю Ремер вошел не только как самый молодой генерал вермахта, но и как теоретик идеи объединения Германии и России в единую империю под названием ГеРуссия.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Ремер воевал геройски и когда боевые действия закончились, он оказался в американской зоне оккупации. В ходе следствия выяснилось, что во время войны Эрнст не совершал преступлений и действовал в соответствии с воинской присягой. Осенью 1945 года его выпускают, и генерал переезжает в Баварию.

Старые нацисты и советская разведка

Ремера, который, искренне ненавидел капиталистические США и Англию в 1949 году создает Социалистическую Имперскую Партию, придерживающуюся идей неонацизма. В этом же году на Ремера выходит советская разведка, которая предложила ему финансирование и он согласился. Впоследствии Эрнст вспоминал, что разговор с советскими чекистами произошел на штаб-квартире в городке Панкове.

Популярность политической силы повысил и поддерживающий партию летчик Ганс Рудель, который был любимцем Гитлера. Основой СИП стали бывшие рядовые нацисты и офицеры вермахта. В 1951 году в одной только Саксонии неонацисты получили на местных выборах около 360 тысяч голосов - 11% от общего числа избирателейУ партии были все шансы стать одной из основных политических сил послевоенной Германии.

Из-за организованной властями информационной травли и после трехмесячного тюремного заключения Эрнст при помощи советской разведки переезжает на Ближний Восток. В Египте бывший нацист был военным советником, а в Сирии поставщиком вооружения.

В начале 80-х годов ХХ столетия Ремер вернулся в ФРГ и снова начал заниматься политикой. Он отрицал Холокост, критиковал США, систему НАТО и мировой сионизм. Уже пожилой отставной генерал стал флагманом идеи союза СССР и Германии, который обеспечит последней безграничный экономический потенциал. Так как Ремер был убежденным нацистом, расовая составляющая также была. Он говорил что: "русские белый народом, в то время как США, очень сильно загрязнены расовыми меньшинствами".

Наследники Бисмарка

В 1983 году выходит главная работа нациста-генерала под названием "Манифест германского освободительного движения". В этой работе Ремер писал, что Германия должна выйти из НАТО и ЕС и начитать развивать партнерство с Россией. Своим ориентиром новые патриоты должны выбрать Бисмарка, который всегда отстаивал немецкие интересы, построил империю и выступал за политическое, экономическое, культурное, техническое сотрудничество с Россией.

Ремер считал, что на протяжении ста лет главный принцип западной политики: "немцы и русские должны быть врагами и истребить друг друга во взаимной вражде". Ради этой цели были развязаны обе мировые войны, и готовится третья, ведь именно русские и немцы понесли в этих конфликтах самые большие жертвы, в то время как капиталисты США и Англии только разбогатели.

Бывший генерал вермахта написал, что для Рейгана и мирового сионизма СССР - зло, но для него это великая держава, у которой есть свои потребности и доктрина безопасности. Союз Берлина и Москвы означает сильную единую Европу от Ла-Манша до Урала, а ее возрождение конец империализму англо-американцев и сионистов.

Ремер говорил, что американцы никогда небыли нацией и никогда ею не станут. В таких аспектах как порно, развлечения, наркотики и бандитизм они впереди планеты, но это социально отсталая страна, где процветает страх перед преступностью, безработицей. В 1994 году на Эрнста снова завели дело, и из-за угрозы сесть в тюрьму на два года за разжигание расовой ненависти, он сбежал в Испанию, которая отказалась выдавать его Германии.

В 1997 году Ремер умирает в возрасте 85 лет. За год до смерти по воспоминания окружения генерал очень болезненно переживал крушение ельцинской России и стал декларировать еще более радикальные взгляды. Он призывал Россию и Германию создать конфедерацию с одновременным поглощением периферийных государств Восточной Европы. Столицей мощной империи под названием ГеРусия должен был стать как не странно город Минск.