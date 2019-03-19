Молекулярные биологи из университета Канадзавы (Япония) обнаружили в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты. Об этом они рассказали на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологии в Барселоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам медиков, они заинтересовались свойствами кофе после того, как изучили обширную статистику других ученых. Оказалось, что любители этого напитка примерно на 11% реже страдали от рака простаты, чем остальные мужчины.

Далее исследователи решили проверить, действительно ли есть связь между употреблением кофе и снижением риска развития опухолей. Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост разных типов карциномы.

Эксперименты показали, что сразу два вещества в кофе - кавеол и кафестол - обладают мощными противоопухолевыми свойствами. Так, их комбинация в два раза замедлила рост самых "неуязвимых" типов рака простаты, а менее стойкие виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.

При этом сами ученые пока не знают, как именно работают эти вещества, но планируют разгадать секрет в ближайшее время.