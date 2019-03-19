Ученые из Бостонского университета провели анализ исследований, что позволило рассказать о снах-предвестниках смерти. Тематический зарубежный источник опубликовал статью соответствующего содержания, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

По словам главного автора исследования Патрика Макнамара, можно выделить два типа сновидений, которые имеют особое значение в отношении смерти. В первом случае это сны, которые происходят со скорбящими людьми. Чаще всего, эти посещения ими не воспринимаются как сны, поскольку многие убеждены, что их умершие близкие действительно были с ними в комнате и что они коснулись, обнялись и общались друг с другом. Распространенные темы снов включали в себя приятные воспоминания или переживания, умерший в здравии, покойный, несущий сообщение о чем-либо.



Во-втором случае к исследованию были привлечены пациенты хосписа. Авторы научной работы анализировали сны 59 пациентов примерно за 20 дней до смерти, большинство из них умирали от рака. Как выяснилось, 61% людей видели своих умерших родственников в состоянии дремоты. Персонажи передавали сообщение, что все будет хорошо. Ученые отметили при этом, что пациенты не находились в бредовом состоянии, когда сообщали об этих подробностях. Самое интересное, когда участники приближались к дате смерти, эти "реалистичные посещения и утешительные сны/видения" становились более повторяющимися.

"Мы не можем дать точного ответа на вопрос, почему это происходит. Если это галлюцинации, то они отличаются от всех других, известных науке, учитывая, что пациенты не имеют когнитивных нарушений. Уровень реалистичной детализации является экстраординарным. Иногда люди даже могут почувствовать запах духов, которыми пользовались покойные", - подытожили ученые.