Современное поколение плохо знакомо с такими терминами как "соцреализм", "производственный роман", "деревенская проза", которые в СССР знал каждый школьник. Однако, не в жанровой специфике состоит заслуга литературного произведения. Великие книги Советской эпохи это, прежде всего, произведения великой русской литературы.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Тихий Дон" Михаил Шолохов. О судьбе казачества

Роман, за который Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой "За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". "Тихий Дон" стал программным произведением для нескольких поколений школьников и студентов. Новый виток популярности роману придал выход экранизации эпопеи. Посмотрев первые три серии фильма, Шолохов порадовался, что "фильм идёт в одной дышловой упряжке с его романом". Вопрос об авторстве романа, тем не менее, бередил умы критиков и литераторов со дня первой публикации "Тихого Дона". Споры на этот счет не утихают и сегодня.

"Мастер и Маргарита" Михаил Булгаков

Самый культовый и одновременно самый загадочный роман в советской литературе. Был опубликован в журнале "Москва" в 1966 году, через через 26 лет после кончины автора. А в 1973 году вышла первая публикация книга, которая сразу же стало дефицитом. В начале 1980-ых у букинистов и на черном рынке стоимость книги "Мастер и Маргарита" доходила до 100 рублей, что примерно соответствовало среднемесячной зарплате. Самый мистический из советских романов породил целую серию интерпретаций и вариантов прочтения. У "Мастера и Маргариты" уже есть несколько экранизаций, но ни одна не смогла устроить всех ценителей романа.

"12 стульев". Ильф и Петров

Этот советский плутовской роман также стал культовым и одним из самых цитируемых среди советских граждан. Конечно, Остап Бендер мало соответствовал образу советского героя, но по популярности среди литературных героев ему не было равных в СССР. Высококлассный юмор Ильфа и Петрова примерял с советской действительностью, образы главных героев прописаны в романе почти карикатурно. Роман не мог не полюбиться советским критикам уже потому, что один из главных персонажей - комично представленный "служитель культа" отец Фёдор, другой - лишенный всего "предводитель старгородских дворян", а цель Остапа - разбогатеть нетрудовыми способами - обернулась фарсом и трагедией.

"А зори здесь тихие". Борис Васильев

Пожалуй, лучшее произведение о Великой Отечественной войне в советской литературе. Повесть о совсем юных девушках-зенитчицах и их командире, осуществлявших сбор разведданных во время Великой Отечественной войны. Произведение берёт за душу своей неизбывной высокой трагичностью. Взять в персонажи девушек было сознательным решением Васильева. Повесть шла трудно.. но когда писатель сделал главными героинями девушек - произведение ожило. Пять девушек, пять разных судеб, разных характеров и разных смертей. Старшина Васков, командир отряда, единственный, кто выживает и несёт в себе всю боль произошедшего.

"Доктор Живаго". Леонид Пастернак. О судьбе советской интеллигенции

Свой главный роман Борис Пастернак писал 10 лет. Написал и отнёс рукопись в редакции журналов. К публикации "Доктор Живаго" принят не был. Более того, редакция "Нового мира" посчитала роман идеологически вредным. Стоит ли здесь говорить о независимости оценки такого решения - вопрос риторический. Пастернак не стал отправлять книгу в стол, и под свои именем отправил книгу в Италию, где он и был издан Джанджакомо Фельтринелли. Затем была Нобелевская премия за литературу, скандал, осуждение писателя в СССР и отказ Пастернака от премии. В Советском Союзе роман был издан только в 1988 году.

"Прощание с Матерой". Валентин Распутин

Самое пронзительное произведение "деревенской прозы" - первая книга советской литературы на экологическую тему. В повести Валентина Распутина повествуется о гибели деревни Матера, её жителям нужно спешно покидать родные места из-за её затопления в связи с постройкой ГЭС. Борьба старого и нового мира, деревенского уклада и навязываемой урбанизации - в "Прощание с Матерой" этот сюжет обретает черты эсхатологического мифа.

"Дети Арбата". Анатолий Рыбаков

Роман Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" был написан в 60-е годы, но опубликован только в 1987 году. Роман о молодом поколении 30-ых годов раскрывает вопросы, напрямую связанные с организацией политической системы Советского времени. Одна из доминирующих линий романа - сталинизм, герои "Детей Арбата" растут, учатся, работают, устраиваются в жизни, любят, претерпевают испытания. Всё это происходит на фоне растущего напряжения, аппаратной борьбы в высших эшелонах власти. Герои романа не статичны, они постоянно вынуждены делать выбор, между честью и предательством, долгом перед государством и личными интересами. Из-за большой популярности Анатолий Рыбаков даже попал на обложку Time в 1988 году. Книгу опубликовали в 52 странах, а президент США Рейган сказал слова благодарности Горбачеву за публикацию романа.