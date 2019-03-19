Ирония судьбы, или мужчина пошел в бар в Румынии, а оказался за 2700 км от дома в Лондоне - ВИДЕО
19 марта 2019 21:30 184
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:Остроумно
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:03 785
Зачем солдат учат стрелять не целясь
05:31 1 417