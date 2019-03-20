Житель Великобритании, зарабатывающий секс-услугами для женщин, рассказал изданию LADbible о своей работе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, он решил заняться проституцией около трех лет назад. "Я всегда любил женщин и авантюры", - поясняет мужчина. Через две недели после регистрации на сайте для эскортников на его рекламу откликнулась первая клиентка.

Теперь это занятие приносит ему от четырех до десяти тысяч фунтов стерлингов в месяц. "Только одному другу известно, что я делаю, - утверждает он. - У меня есть обычная работа, так что это не та вещь, о которой можно сказать кому угодно. Даже родственники не знают, хотя скрывать бывает очень трудно".

В качестве мужчины по вызову мужчина объехал всю Европу и Северную Америку, побывал в Аргентине. По его словам, самая памятная встреча была на Мальдивах. "Мы 18 дней веселились на потрясающем курорте, - вспоминает он. - В Вегасе на целый день летали на вертолете вокруг Большого каньона. Раньше я никогда не делал ничего подобного".

Мужчина обнаружил, что большинство клиенток не планируют заниматься с ним сексом. "Они платят за то, чтобы с ними сходили на вечеринку или на свадьбу, и да, иногда я сплю с ними, но это не то, что у мужчин, которые обычно нанимают эскортниц только ради секса", - говорит он.

"Самый странный запрос, который мне встречался, был у крутой бизнес-леди, которая хотела, чтобы я приехал к ней в офис под видом персонального тренера, - рассказывает мужчина. - Ей хотелось устроить что-то в духе "50 оттенков серого" в собственном офисе. Было очень забавно".

Некоторые предложения приходится отвергать. "Один парень связался со мной и сказал, что желает, чтобы я занимался сексом с его женой, а он будет нюхать мои ботинки и ноги, - говорит мужчина. - Несколько раз звонил, в итоге я его заблокировал, потому что меня это совершенно не возбуждает". От секса при включенном Skype для мужа клиентки и изготовления домашнего порно он также отказался.