В 26 девушка выглядела как 40-летняя. В руках умелого стилиста она превратилась в роковую красотку - ВИДЕО
19 марта 2019 22:30 102
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Источник:Остроумно
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