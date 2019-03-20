Названы самые дорогие города мира
Сингапур, Париж и Гонконг делят первое место в рейтинге самых дорогих городов по стоимости жизни, составленном журналом Economist Intelligence Unit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее пять раз подряд самым дорогим городом в рейтинге под названием Worldwide Cost of Living становился Сингапур.
Как отмечается, в трех городах стоимость жизни на 7% выше, чем в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку. Лос-Анджелес поднялся на несколько пунктов по сравнению с прошлым годом и разделил десятое место с израильским Тель-Авивом. В топ-десять вошли европейские города Цюрих, Женева и Копенгаген.
В десятке также оказались японский город Осака и столица Южной Кореи Сеул. Как отмечает журнал, азиатские города заняли высокие позиции из-за общей дороговизны продуктов.
"Пять городов Австралии и два новозеландских города сместились вниз из-за ослабления местных валют", - приводит агентство отрывок из заявления журнала. В прошлом году Сидней занял десятое место в рейтинге.
Среди самых дешевых городов 2019 года названы индийские города Бангалор, Ченнаи и Нью-Дели, а также пакистанский Карачи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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