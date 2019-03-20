Для фанатов «Игры престолов» спрятали шесть железных тронов по всему миру
В преддверии выхода финального сезона сериала "Игра престолов" канал HBO запустил квест #ForTheThrone ("за трон") для поклонников эпопеи. Победители конкурса смогут стать обладателями железного трона. Новость о состязании появилась в Twitter-аккаунте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Организаторы спрятали шесть тронов по всему миру и запустили таймер на промосайте. На YouTube-канале Game of Thrones ведется прямая трансляция из леса, где находится первый королевский стул. После того как кто-то сообщит о находке или по истечении времени на сайте появится информация о локации следующего.
Ранее в марте был составлен рейтинг из 70 героев "Игры престолов" и назван лучший из них. Одной из них признали Серсею Ланнистер. Отмечается, что она стала одним из самых сложных персонажей, когда-либо появлявшихся на экранах.
Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части "Игры престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Названы самые дорогие города мира
Точный гороскоп на среду
Учёные использовали фото людей без их разрешения
NASA зафиксировала мощный взрыв метеорита - чуть не долетел до Земли
Точный гороскоп на среду
Все места в Баку, где будут праздничные мероприяти - СПИСОК
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
Пожар в общежитии в Баку, жильцы эвакуированы
В Азербайджане пенсионеры получили пенсии раньше срока
Участниками забастовки в Париже стали 50 тыс. человек
В Индии стартовали продажи самого дешевого автомобиля в мире
Nəsimidə yataqxana yanıb - Sakinlər təxliyə edilib
При прорыве дамбы в Бразилии погибли 207 человек
-
19 Мар. 11:40 10 611
-
19 Мар. 10:00 6 970
-
19 Мар. 21:49 4 313
-
19 Мар. 12:47 3 609
-
19 Мар. 11:35 3 251