В преддверии выхода финального сезона сериала "Игра престолов" канал HBO запустил квест #ForTheThrone ("за трон") для поклонников эпопеи. Победители конкурса смогут стать обладателями железного трона. Новость о состязании появилась в Twitter-аккаунте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организаторы спрятали шесть тронов по всему миру и запустили таймер на промосайте. На YouTube-канале Game of Thrones ведется прямая трансляция из леса, где находится первый королевский стул. После того как кто-то сообщит о находке или по истечении времени на сайте появится информация о локации следующего.

Ранее в марте был составлен рейтинг из 70 героев "Игры престолов" и назван лучший из них. Одной из них признали Серсею Ланнистер. Отмечается, что она стала одним из самых сложных персонажей, когда-либо появлявшихся на экранах.

Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части "Игры престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.