Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию
Пользователь Reddit под ником italogermanbrit рассказал о придуманном им розыгрыше, из-за которого его приятель находился в депрессивном состоянии долгие месяцы. Подписчики посочувствовали жертве шутки, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам автора поста, в студенческие годы он и его лучший друг Джеймс часто подшучивали друг над другом в соцсетях. К примеру, заходили в аккаунты друг друга в Facebook и рассылали знакомым странные сообщения.
Несколько лет назад italogermanbrit тайком изменил настройки в профиле Джеймса - отныне все его публикации были доступны только ему самому. Шутник хотел выложить в сеть что-то провокационное от имени друга, чтобы напугать его, а позднее раскрыть правду.
Однако автор успел воплотить только первую часть плана. Сам он забыл о своем поступке.
Спустя год Джеймс, профессионально занимающийся музыкой, спросил его, как он оценивает последнюю запись, опубликованную им в Facebook. Тогда автор поста обнаружил, что страница друга не обновлялась со студенческих лет. Ему пришлось сознаться в содеянном.
Оказалось, что невнимание поклонников плохо сказалось на состоянии Джеймса: у него появилась бессонница, он был вынужден обратиться к специалисту. "В течение последнего года он публиковал несколько видео и получил ноль лайков или комментариев", - каялся italogermanbrit.
Большинство подписчиков ужаснулись ситуации, в которой оказался Джеймс. По их мнению, отсутствие признания могло привести парня в больницу. "Одинокая слеза скатывается по щеке", - жалели они его. "Черт, я думаю, именно поэтому я вообще перестал публиковать что-либо", - заявил другой непопулярный пользователь Facebook.
Некоторые потребовали показать им посты Джеймса. Они хотели отдать ему недополученное за год внимание. Автор с радостью поделился ссылкой на видео друга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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