Самолет остался без крыши на высоте 7300 метров - ВИДЕО
20 марта 2019 09:15 190
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Источник:iKnow Channel
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