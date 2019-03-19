43-летний певец показал подросшего сына. Двойняшек Николаса и Люси Энрике Иглесиасу (Enrique Iglesias) родила Анна Курникова, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Детям испанского певца Энрике Инглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой исполнился 1 год 3 месяца. Мальчик Николас и девочка Люси уже подросли и уверенно ходят. Оба - забавные, подвижные и обаятельные карапузики. Они очень похожи на маму.

Энрике опубликовал видео, на котором показал подросшего наследника. В белой футболке и темных шортах Николас босиком резвился с папой на газоне. Малыш энергично и очаровательно станцевал под песню Энрике. "Воскресное настроение", - лаконично подписал он ролик.

Иглесиас не раз говорил, что появление долгожданных малышей полностью изменило его жизнь и приоритеты. Он старается всё свободное время проводить с 37-летней возлюбленной и их малышами. Вместе они часто ездят в морские путешествия на яхте, танцуют и играют.

Энрике признался, что даже подумывал о завершении гастрольной деятельности, чтобы каждый миг видеть, как растут его дети. Популярный исполнитель готов часами целовать своих первенцев, пускаться на разные ухищрения, чтобы вызвать у двойняшек улыбки.

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