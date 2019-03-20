Капельница с фруктовым соком чуть не убила любительницу нетрадиционной медицины
Причём сама китаянка не беспокоилась, что у неё повысилась температура и начался сильный зуд, - тревогу забил её муж.
В Китае женщина чуть не умерла после того, как сделала себе капельницу из фруктового сока. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Оказалось, что женщина ввела внутривенно смесь из соков более чем 20 фруктов. По её словам, она была уверена, что от такого использования свежих фруктов не может наступить какой-либо вред.
Сразу после процедуры у неё повысилась температура, и начался сильный зуд, однако она не придавала этому значения. Состояние её здоровья начало беспокоить супруга любительницы нетрадиционной медицины, который и вызвал скорую.
В итоге женщину отправили на внепочечное очищение крови и прописали ей гемостатические средства и антибиотики. Пойти на поправку ей удалось только лишь через пять дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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