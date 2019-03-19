Местные жители уверенны - это послание, связанное с волной криминальных убийств в регионе.

В мексиканском городе Акапулько местные жители напуганы "знамением" - статуя Христа якобы в четвертый раз за год "заплакала" кровью. В доказательство приводится устрашающее видео - на нем статуя ребенка действительно истекает чем-то красным из глаз. О мистическом инциденте сообщает The Mirror.

О связи статуи с Христом становится понятно из заявлений местных жителей и священников. Испуганные жители Акапулько и окрестных селений считают, что это реакция высших сил на криминогенную ситуацию в регионе. По данным городских властей, уровень преступности достиг критических значений - на 100 тысяч жителей приходится 111 убийств, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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