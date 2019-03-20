Ученые нашли способ победить синдром хронической усталости (СХУ), от которого в мире страдают порядка 17 млн человек. Еще такое же число не знает о своем заболевании, списывая головные боли, мышечные спазмы и бессонницу на психологические проблемы, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Ученые проанализировали образцы крови 500 человек и выявили синдром хронической усталости у 200 добровольцев, не подозревавших о наличии серьезной проблемы. Недуг трудно диагностировать из-за разнообразия симптомов. Во время изучения СХУ выявлена определенная зависимость - концентрация белков росла прямо пропорционально прогрессированию синдрома, а значит причина внешнего проявления кроется в нарушении работы иммунитета.



Эксперты обратили внимание, что при лечении гепатита С препаратом интерферон альфа у некоторых добровольцев возникало чувство хронической усталости, а значит проблема связана с гиперактивностью иммунной системы.



Эндокринологи из Испании и Нидерландов винят в развитии СХУ проблемы с щитовидной железой, дефицит йода, гормональные сбои. Большая часть симптомов характерна для гипотиреоза. В качестве лечения эксперты предложили придерживаться диеты и потреблять продукты с высокой концентрацией йода.