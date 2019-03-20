Ученые из Кембриджского университета сделали заявление, что зрелость мозга наступает в 30 лет, а не раньше. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

По словам профессора профессор Питера Джонса, определение того, когда осуществляется переход из детства во взрослую жизнь, выглядит все более абсурдным. Необходим более детальный анализ. 20-летний возраст никак не подходит под эти рамки, так как в этот период чаще всего проявляется чувствительность к появлению психических расстройств. Новые представления о том, как мозг связан и видоизменен на протяжении большей части жизни человека, имеют серьезные последствия для общества. В 18 лет все еще претерпевается серьезные изменения в личности человека.

"Некоторые люди делают переход быстрее, чем другие. Я думаю, что системы образования, здравоохранения должны это учитывать. Система адаптируется к тому, что скрывается на виду, людям не нравится, когда гусеница превращается в бабочку. Нет детства, а потом и взрослой жизни", - отметил профессор.

Ученый подчеркнул и степень индивидуальной изменчивости в развитии главного органа центральной системы, заявив, что системы образования ошибочно склонны фокусироваться на группах, а не на индивидуумах.