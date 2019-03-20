Мало кто из современников знает, что Дезинформбюро как государственный орган распространения целенаправленной лжи родилось в Советском Союзе практически в момент основания СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Когда и где эта структура была создана

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года (30 декабря считается датой образования Советского Союза). А уже 11 января Нового года Политбюро ЦК РКП(б) своим спецпостановлением утверждает предложение зампреда ГПУ Иосифа Уншлихта о создании бюро дезинформации в государственном политическом управлении при НКВД СССР.

Какие задачи она выполняла

В постановлении "О дезинформации" от 11.01.1923 г. направление деятельности бюро было четко определено: помимо сбора сведений о том, что может интересовать иностранную разведку и выяснения степени ее осведомленности о наших тайнах, в задачу нового подразделения входило формирование в СМИ информсреды с мнимой подлинностью фактуры (тогдашние "спецы" современного термина "фейк-ньюс" не знали, но тем не менее, очень хорошо понимали, насколько эффективно может работать массово тиражируемое вранье).

"Фейки" были рассчитаны на восприятие западных спецслужб и касались следующих аспектов: внутреннего положения советской России, состояния РККА, работы правительственных структур и ряда наркоматов. Снабжать противника "дезой" обязали собственно ГПУ и Разведуправление РККА (предшественник ГРУ, образовано весной 1921 года). Особо важную дезинформацию каждый раз должен был визировать ЦК партии.

Способы умышленного умножения и распространения лжи

Газета "Коммерсант" в материале, посвященном 80-летию советского Дезинформбюро (2003 год), проследила этапы развития этой структуры. В 1923 году советские дезинформаторы через печатные СМИ Баварии сумели дискредитировать великого князя Кирилла Владимировича, претендовавшего на статус российского монарха в изгнании. Публикации, в которых отчасти использовались правдивая информация, щедро сдабривались откровенной ложью и поклепом. Тем не менее, цели своей они достигли - претендента на престол стало сторониться не только эмигрантское сообщество, от него отшатнулись и западные спонсоры.

Методы информационной борьбы Дезинформбюро во многом совпадают с современными - по данным "Коммерсанта", знаменитые операции "Трест" и "Синдикат" - это тоже плод деятельности советских "фейк-ньюс". В действительности, они немало поспособствовали снижению активности русской эмиграции.

Еще более интересными представляются методы информационного воздействия, ориентированного на Запад, когда для этого использовались писатели - как из эмигрантской среды, так и иностранцы. Известный монархист Василий Шульгин при активном участии Дезинформбюро был доставлен в СССР, увидел там "потемкинские деревни" и по возвращении отрапортовал в своей книге о безоговорочной победе социализма. Аналогичным образом в 30-х годах "отработали" французского писателя Анри Барбюса, который после визита в Советский Союз отразил свои восторженные впечатления о стране в просоветских публикациях.

В Великой Отечественной войне СМЕРШ активно использовал дезинформацию в радиоиграх с противником, эту методику применяли на протяжении всей Второй Мировой.

В 50-е годы советские дезинформаторы успешно создали виртуальную "бактериологическую войну" в Корее - якобы американцы тогда массово заражали корейцев с помощью насекомых - переносчиков инфекции. Левые западные СМИ охотно проглотили и растиражировали этот "фейк-ньюс". Нужным иностранным ученым советские "коллеги" попросту "заслали" достаточно денег, и те не стали ничего опровергать.

Бывший начальник советской внешней разведки Леонид Шебаршин в своих мемуарах вспоминал, что в позднесоветский период на Западе было не так уж и трудно найти журналиста печатного СМИ, который бы за деньги согласился написать просоветскую статью. Затем начинал действовать "принцип домино" - текст (или его копирайт) перепечатывали другие СМИ (этот процесс тоже мог финансово стимулироваться советскими спецслужбами). По словам Шебаршина, в большинстве западных печатных изданий находились журналисты, которые за деньги писали именно те статьи, которые требовались советской разведке. Феномен Горби (последнего генсека СССР Михаила Горбачева) на Западе был создан во многом именно благодаря такой "раскрутке".