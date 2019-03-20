Учёные нашли неожиданное средство от облысения
Американские медицинские специалисты нашли специальное средство от облысения. Речь идёт о соединении, способном заменить все имеющиеся в настоящее время препараты, сообщает Day.Az со ссылкой на dni24.com.
Ученые деятели изначально решили исследовать мышей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые спровоцированы стрессовым гормоном. При этом на шкурах у грызунов в ходе старения возникали проплешины. Поздней их спины полностью стали лысыми. В ходе лабораторных тестов было выявлено побочное химическое соединение, именуемое астрессин-В. Его инъекции спровоцировали стремительный рост шерсти у этих мелких животных. По истечении 3 месяцев после проведения терапии некогда лысые мыши ничем не отличались от молодых, а также здоровых грызунов.
По словам исследователей, одной инъекции соединения было достаточно для того, чтобы запустить механизм роста волос. При этом эффект сохранялся довольно долго, примерно до 3 месяцев. Вследствие того, что мыши могут жить меньше 2 лет, это является довольно приличным сроком.
Американские учёные планируют использовать данную находку для дальнейших разработок революционных средств от облысения.
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