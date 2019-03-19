Американская компания IBM использовала для обучения своих систем распознавания лиц порядка миллиона фотографий. Они были взяты из базы фотохостинга Flickr. Фото использовались без разрешения их авторов или изображённых на них людей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает NBC.

Сотрудники IBM для своей работы использовали часть базы Flickr на сто миллионов фото, которую компания Yahoo опубликовала в 2014 году специально для того, чтобы проводить исследования. Фото были защищены лояльными к пользователям лицензиями Creative Commons (эти лицензии не учитывают деликатные вопросы вроде обучения алгоритмов распознавания).

В компании заявили, что фото в базе были общедоступны, в то время как доступ к базе был у ограниченного круга исследователей. Также в IBM готовы удалить фото, если того пожелают их герои или авторы.