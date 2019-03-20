Ягненок Урсула в Центре по уходу за животными в Техасе является частой гостьей и любимицей персонала. Она не только не боится ветеринаров, но и танцует с ними.

На кадрах видно, как ягненок прыгает, будто повторяя движения, за сотрудником Центра. Благодаря замедленной съемке движения Урсулы еще более выразительны.

Этот ролик посмотрели более десяти миллионов раз - сотрудники Центра надеются, что популярность Урсулы привлечет внимание неравнодушных людей к их учреждению и поможет другим животным, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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