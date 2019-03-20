Зажигательные танцы ягненка и ветеринара попали на камеры - ВИДЕО
20 марта 2019 09:36 292
Ягненок Урсула в Центре по уходу за животными в Техасе является частой гостьей и любимицей персонала. Она не только не боится ветеринаров, но и танцует с ними.
На кадрах видно, как ягненок прыгает, будто повторяя движения, за сотрудником Центра. Благодаря замедленной съемке движения Урсулы еще более выразительны.
Этот ролик посмотрели более десяти миллионов раз - сотрудники Центра надеются, что популярность Урсулы привлечет внимание неравнодушных людей к их учреждению и поможет другим животным, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
19 Мар. 11:40 10 960
-
19 Мар. 21:49 4 852
-
19 Мар. 12:47 3 899
-
19 Мар. 11:35 3 590
-
19 Мар. 23:57 3 186