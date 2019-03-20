Мистическая планета Нибиру давно вызывает большой интерес уфологов. Новая теория исследователя, придерживающегося теории заговора, поразила даже равнодушных к возможному существованию разумной жизни вне Земли. Мужчина убежден, что Нибиру - это корабль пришельцев, которые способны уничтожить человечество, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Скотт Уоринг утверждает: он видел Нибиру собственными глазами и абсолютно уверен, что это не планета, а космическое судно. По словам мужчины, ему удалось разглядеть летательный аппарат рядом с Солнцем на видео, которое предоставил уфологическому сообществу россиянин Алексей Сапожников из города Снежинска. На записи, размещенной на тематическом YouTube-канале, видны якобы невероятной силы выбросы энергии, излучаемой НЛО.

Уоринг убежден: наш источник света и тепла приносит пользу не только нам. Внутри звезды "паркуется" мистический корабль. Солнце, заявляет мужчина, полое внутри - поэтому там экипаж Нибиру и стыкует свой корабль, используя внутреннее пространство звезды как своеобразную станцию.

- Я считаю, что этот гигантский космический корабль - легендарная планета X, также известная древними как Нибиру. Это космический корабль размером с планету, который вращается вокруг нашей солнечной системы и появляется только тогда, когда он хочет и где хочет, - пишет Уоринг на портале UFO Sightings Daily.

Также исследователь уверен, что инопланетные обитатели Нибиру периодически прилетают в нашу систему, чтобы вмешаться в ход естественной истории. Неведомым пришельцам под силу то, над чем земные ученые бьются уже много лет: изменение ДНК.

- Легенда гласит, что Нибиру летит по орбите, которая проходит сквозь Землю каждые 15-20 тысяч лет. Предполагается, что в течение этого времени они собирают данные об эволюции людей и всех существ на Земле, анализируют данные и вносят незначительные изменения в ДНК существ, даже заходя настолько далеко, что вызывают вымирание в глобальном масштабе. Да, я имею в виду динозавров, - устрашает Уоринг.

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