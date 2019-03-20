Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", в интервью Variety признался, что ему потребовалось лечение после смерти его персонажа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После гибели Сноу в финале пятого сезона фантастического сериала даже люди на улице спрашивали Харингтона, умер ли он. Смертью Джона Сноу интересовался даже Барак Обама. "Я чувствовал, что должен понимать свою удачу, но я был очень уязвимым. Жизнь была непростой, как у всех на третьем десятке. Именно тогда я начал лечение и стал говорить с людьми, а до того не ощущал себя в безопасности и молчал", - вспоминает он.

По словам Харингтона, он даже сомневался, сможет ли продолжить актерскую карьеру.