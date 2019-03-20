Первая женщина-математик стала лауреатом престижной Абелевской премии в Норвегии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт РЕН ТВ, награда вручена профессору Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, передает Day.Az.

76-летняя ученая получила крупнейшую математическую награду в мире "за новаторские достижения в области геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние ее работы на анализ, геометрию и математическую физику".

Торжественная церемония вручения награды пройдет 21 мая в столице страны Осло. Победительница получит 6 млн норвежских крон.