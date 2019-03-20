Крупнейшую премию по математике впервые получила женщина
20 марта 2019 14:44 208
Первая женщина-математик стала лауреатом престижной Абелевской премии в Норвегии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт РЕН ТВ, награда вручена профессору Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, передает Day.Az.
76-летняя ученая получила крупнейшую математическую награду в мире "за новаторские достижения в области геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние ее работы на анализ, геометрию и математическую физику".
Торжественная церемония вручения награды пройдет 21 мая в столице страны Осло. Победительница получит 6 млн норвежских крон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!