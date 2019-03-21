Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Больше того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков - любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.

Овен

Сегодня у Овна будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Овну будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Овна от ошибок и помогая ценными советами.

Телец

Сегодня Телец может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Тельцу стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Близнецы

Сегодня в гороскопе Близнецов будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Близнецы ни находились, они способны блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Близнецов внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Близнецы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Рак

Сегодня у Рака будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Рак встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Рака, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Лев

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Лев сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Лев хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Дева

Сегодня Дева может быть чересчур беспечной с деньгами! День наделяет ее жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Дева способна на непродуманные траты. Ее легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Дева может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Девы не слишком похудел, ей придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Весы

Сегодня дела у Весов обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на их пути совсем не окажется препятствий - просто Весы способны шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеют, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Весов - сегодня она у них будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Весов же сегодня, как обещает их гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Скорпион

Сегодня Скорпион будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Скорпиона не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Скорпиона могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Скорпион не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Стрельца будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Стрельцу необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, сегодня Стрелец, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Стрелец не попробует, то так и не узнает этого.

Козерог

Сегодня Козерогу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Козерогу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Козерог может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Козерог покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предвещают Водолею море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Водолея вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Водолей не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Водолей натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Рыбы

Сегодня, какую бы цель не ставили перед собой Рыбы, они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Рыбы сегодня способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Рыбы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!