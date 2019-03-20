Итальянцы назвали пиццу "самым счастливым блюдом"
Большинство итальянцев назвали традиционное национальное блюдо пиццу приносящим наибольшее ощущение счастья. Почти каждый второй итальянец чувствует себя счастливым при употреблении этого продукта. Таковы результаты опроса, проведенного специально к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно исследованию, 42% респондентов назвали пиццу своим "самым счастливым блюдом", причем 47% из них женщины. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет процент счастливых от пиццы возрастает до 60%. Большую радость это блюдо приносит жителям южных областей и островов Италии. Причем, любовь к нему распространяется даже на его замороженные вариации. Помимо того, что это самый заказываемый продукт в ресторанах, шесть из 10 итальянских семей (63%) питаются им и дома. Наиболее любимой является классическая "Маргарита", сделанная, по легенде, к приезду королевы Маргариты Савойской, супруги Умберто I (1844 - 1900), в Неаполь.
На втором месте в оригинальном списке "счастливой еды", но с большим отставанием оказались все виды макарон (пасты), употребление которых делает счастливыми 33% опрошенных. Сразу за "первым блюдом", к которому на Апеннинах относят пасту, следуют мясо и рыба на гриле (около 30%). Итальянское мороженое занимает в списке приносящих счастье продуктов четвертое место. Его назвал "счастливым" 21% респондентов. Меньше всего счастливого настроения придают бутерброд, который итальянцы часто едят на обед, и заморские суши, получившие в последние годы распространение на Апеннинах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!