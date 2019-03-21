Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали с 2004-го по 2017 год. Всего было выявлено 317 случаев развития злокачественных опухолей в верхних отделах пищеварительного тракта. Чаще всего заболевали мужчины в возрасте от 60 до 70 лет. Симптомы могут включать в себя затруднения при глотании, постоянное расстройство желудка или изжогу, тошноту после еды, потерю аппетита и веса, а также боль в верхней части живота, груди или спине.
Оказалось, что люди, которые предпочитали пить чай при температуре 90 градусов Цельсия, заболевали раком на 90 процентов чаще. Этот показатель был в 2,4 раза выше чем у тех, кто употреблял его при 75 градусах Цельсия. Эти результаты аналогичны для кофе и горячего шоколада. По словам ученых, чтобы снизить вероятность заболевания, необходимо дать напиткам остыть перед тем, как их пить.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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