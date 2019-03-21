Ченнинг Татум изменился до неузнаваемости
21 марта 2019 03:00 191
Американский актер и продюсер Ченнинг Татум стал блондином. Фото с новой прической он опубликовал в сторис в инстаграме.
Татум коротко подстригся и перекрасился в блондина, а потом спросил фанатов "плохая ли это идея", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что многим пользователям не понравился новый цвет волос американского артиста.
Голливудский актер Ченнинг Татум, более 10 лет назад завоевал популярность благодаря главной роли в картине "Шаг вперед".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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