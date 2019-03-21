Американский актер и продюсер Ченнинг Татум стал блондином. Фото с новой прической он опубликовал в сторис в инстаграме.

Татум коротко подстригся и перекрасился в блондина, а потом спросил фанатов "плохая ли это идея", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что многим пользователям не понравился новый цвет волос американского артиста.

Голливудский актер Ченнинг Татум, более 10 лет назад завоевал популярность благодаря главной роли в картине "Шаг вперед".