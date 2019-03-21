58-летний мужчина выиграл 159 млн. манатов и начал новую жизнь
21 марта 2019 05:00 181
В Великобритании 58-летний житель Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею £71 млн (159 млн. манатов).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам победителя, он долго не мог поверить своим глазам. Первым делом Гудчайлд позвонил родителям и сказал, чтобы они перестали экономить, так как теперь у них большое наследство.
Когда мужчина пришел в себя после восторга, то отпраздновал победу пиццей, жаренными куриными крылышками, а также просмотром матча по регби, уточняет издание.
Также он заявил, что, возможно, его жизнь скоро кардинально изменится.
"Я не из тех победителей, которые скажут, что эта победа не изменит меня", - добавил Гудчайлд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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