В Великобритании 58-летний житель Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею £71 млн (159 млн. манатов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам победителя, он долго не мог поверить своим глазам. Первым делом Гудчайлд позвонил родителям и сказал, чтобы они перестали экономить, так как теперь у них большое наследство.

Когда мужчина пришел в себя после восторга, то отпраздновал победу пиццей, жаренными куриными крылышками, а также просмотром матча по регби, уточняет издание.

Также он заявил, что, возможно, его жизнь скоро кардинально изменится.

"Я не из тех победителей, которые скажут, что эта победа не изменит меня", - добавил Гудчайлд.