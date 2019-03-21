Летом достаточно провести 10−15 минут на солнце, чтобы получить суточную дозу витамина D. Но вот осенью, зимой и в первой половине весны это не всегда удается: чтобы получить необходимые 400−600 МЕ (международных единиц) этого витамина, необходимо обращаться к другим источникам. Небольшие порции этих продуктов помогут вам покрыть дефицит витамина D и сохранить крепкое здоровье и высокий уровень энергии.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт "Домашний очаг" предоставляет 6 простых способов получить витамин D, когда не хватает солнца, передает Day.Az.

1. Грибы

Всего 100 грамм грибов содержат достаточно витамина D, чтобы покрыть суточную потребность. Так что добавляйте их к своим блюдам или готовьте в качестве самостоятельной трапезы.

2. Лосось

"Дикий" лосось - несомненный чемпион по содержанию этого полезного витамина. Достаточно съедать две порции этой рыбы в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень "солнечного" витамина в организме.

3. Палтус

В 100 граммах этой рыбы содержится 250% суточной нормы витамина D. А еще палтус богат полезными жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов.

4. Креветки

100 грамм креветок - это треть суточной нормы витамина D. Главное, следите, чтобы в порции этих полезных морепродуктов было не слишком много соли - избыток натрия очень опасен для здоровья сердца и других жизненно важных органов.

5. Яйца

Полностью покрыть потребность в витамине D с помощью куриных яиц вам не удастся, так как одна штука содержит всего 4 процента суточной нормы, но в качестве добавки их стоит есть обязательно. Завтрак, в состав которых входят яйца, - один из самых здоровых вариантов утренней трапезы!

6. Сыр

100 грамм сыра покрывают 3 процента суточной потребности в витамине D. А еще регулярное употребление сыра помогает снизить риск инсульта и поддерживает здоровье сосудов и сердца.